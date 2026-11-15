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Eskişehir Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 15 Kasım 2026 tarihi, ılıman bir hava ile dikkat çekiyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, parçalı bulutlu bir gün geçmesi bekleniyor. Dışarıda keyifli aktivitelere uygun olan bu hava koşulları, akşam saatlerinde serinleyecek. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık düşüş gösterebilir. 17 ve 18 Kasım'da yağış bekleniyor. Hava durumu, kıyafet seçimlerinizi etkileyecek. Güncel hava durumunu takip etmek faydalı olacaktır.

Eskişehir Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Eskişehir hava durumu, 15 Kasım 2026 tarihinde dikkat çeken bir konu. Bugün, Eskişehir'de hava ılımandır. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün boyunca genellikle parçalı bulutlu bir hava hakim. Bu koşullar, dışarıda zaman geçirmek isteyen Eskişehirliler için uygundur. Havanın serinliği, açık havada yapılacak aktiviteler için idealdir. Akşam saatlerinde hava biraz daha soğuyacak. Bu nedenle hafif bir ceket almak akıllıca olacaktır.

Bugün, Eskişehir'de güneşli saatlerin yanı sıra ara ara bulutlar da oluşabilir. Genel olarak havanın aydınlık geçmesi bekleniyor. Gün içinde rüzgarın etkisiyle hissettiğiniz sıcaklık değişebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalıdır. Bugün hareket açısından güzel bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri önem kazanıyor. 16 Kasım itibarıyla sıcaklık hafif bir düşüş gösterebilir. Sıcaklık 17 ila 20 derece arasında değişebilir. Yer yer yağışlı günler özellikle 17 ve 18 Kasım tarihlerinde etkili olacak. Bu durum, dışarıda zaman geçirecekler için tedbir almayı gerektirebilir. Hafif bir yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak önemlidir.

Hava durumu, kıyafet seçimlerinizi etkileyebilir. Esnek olmak, değişikliklere hazırlıklı olmanızı sağlar. Dış mekan etkinliklerine çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek, plan yapmanızı kolaylaştırır. Eskişehir'de ılıman bir iklimin tadını çıkarabileceğiniz günler sizi bekliyor. Kış yaklaşırken, güncel hava durumunu takip etmek önemlidir. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için bu durumu göz önünde bulundurun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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