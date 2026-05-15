Eskişehir Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Mayıs 2026 Cuma. Eskişehir'de hava durumu sabah saatlerinde kısmen güneşli. Sıcaklık 6°C civarındadır. Gün boyunca hava sıcaklığının 18°C civarına ulaşması bekleniyor. Öğleden sonra muhtemel sağanaklar görülebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 3°C civarına düşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde. 16 Mayıs Cumartesi günü güneşli sıcaklık 22°C civarında olacak. 17 Mayıs Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. 18 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmurla birlikte sıcaklık 16°C civarına düşecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 17 Mayıs Pazar günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudun korunması önemlidir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.