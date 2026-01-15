HABER

Eskişehir Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren hava durumu değişkenlik gösterecek. Bugün hava genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 0 ile 7 derece, akşam 2 ile -1 derece arasında değişecek. 16 Ocak'ta hava kapalı kalacak, 17 ve 18 Ocak'ta hafif kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın etkisiyle düşük sıcaklıklar hissedileceğinden kalın kıyafetler tercih edilmeli. Araçların kış lastiklerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Taner Şahin

Bugün, 15 Ocak 2026 Perşembe günü, Eskişehir'de hava genellikle soğuk ve bulutlu olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecektir. Hava genellikle açık kalacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 ile -1 derece arasında olacaktır. Hava açık kalmaya devam edecektir. Gece saatlerinde sıcaklık -1 ile -4 derece arasında olacaktır. Hava az bulutlu olacaktır. Rüzgar güney yönünden saatte 4 ile 5 kilometre arasında esecektir. Nem oranı sabah %84, gündüz %63, akşam %76 ve gece %85 civarında olacaktır. Basınç sabah 927 hPa, gündüz 927 hPa, akşam 925 hPa ve gece 926 hPa seviyelerinde olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Eskişehir'de değişkenlik gösterecektir. 16 Ocak 2026 Cuma günü, hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar -0.8 ile 7 derece arasında değişecektir. Hava kapalı kalacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 1 ile -2 derece arasında olacaktır. Hava bulutlu olacaktır. Rüzgar batı yönünden saatte 8 kilometre hızla esecektir. Nem oranı sabah %93, gündüz %78, akşam %87 ve gece %93 civarında olacaktır. Basınç sabah 926 hPa, gündüz 926 hPa, akşam 926 hPa ve gece 926 hPa seviyelerinde olacaktır.

17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava hafif kar yağışlı olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0.7 ile 2 derece arasında değişecektir. Hava hafif kar yağışlı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklıklar -3 ile -1 derece arasında olacaktır. Hava hafif kar yağışlı kalacaktır. Rüzgar kuzey yönünden saatte 11 kilometre hızla esecektir. Nem oranı sabah %91, gündüz %71, akşam %84 ve gece %93 civarında olacaktır. Basınç sabah 925 hPa, gündüz 926 hPa, akşam 926 hPa ve gece 926 hPa seviyelerinde olacaktır.

18 Ocak 2026 Pazar günü hava genellikle soğuk ve bulutlu olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar -4 ile 1 derece arasında değişecektir. Hava parçalı bulutlu olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklıklar -6 ile -1 derece arasında olacaktır. Hava az bulutlu olacaktır. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 kilometre hızla esecektir. Nem oranı sabah %91, gündüz %71, akşam %84 ve gece %93 civarında olacaktır. Basınç sabah 925 hPa, gündüz 926 hPa, akşam 926 hPa ve gece 926 hPa seviyelerinde olacaktır.

Bu hava koşullarına göre, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde hafif kar yağışı beklendiğinden hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşük olacağı günlerde kalın giyinmek önemlidir. Donma riskini azaltmak için kat kat giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşecektir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler giyilmelidir. Yola çıkmadan önce araçların kış lastikleriyle donatıldığından emin olunmalıdır. Gerekli acil durum kitlerinin bulunduğuna dikkat edilmelidir. Bu şekilde Eskişehir'deki hava koşullarına karşı hazırlıklı olabiliriz. Güvenli bir şekilde günlük aktivitelerimizi sürdürebiliriz.

hava durumu Eskişehir
