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Eskişehir Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 16 Ağustos 2026 Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27 dereceye ulaşacakken, gece 14 ile 15 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde 27 ile 31 derece arasında seyredecek. Açık hava etkinlikleri için koruyucu önlemler almak önemli. Özellikle yaşlılar ve çocuklar serin alanlarda bulunmalı, aşırı aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Eskişehir Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 16 Ağustos 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 derece civarında. Gece sıcaklığının ise 14 ile 15 derece arasında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 27 ile 28 derece arasında. 18 Ağustos Salı günü ise sıcaklığın 30 ile 31 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 14 ile 31 derece arasında değişecek. Hava durumu genel olarak güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun oluyor. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gibi önlemler alabilirsiniz.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hassas gruplara dikkat edilmeli. Yaşlılar ve çocuklar serin ortamlarda vakit geçirmeli. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Bu dönemde hava durumu genellikle stabil görünüyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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