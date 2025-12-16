Eskişehir Hava Durumu! 16 Aralık Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 4 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esmesi öngörülüyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız iyi olacaktır.

"Bugünkü hava nasıl?" sorusuna gelecek olursak, hava genel olarak serin ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6-7 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklığın 0-4 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar yine hafif esmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Aralık Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 6-7 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 0-1 derece arasında olması bekleniyor. 18 Aralık Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 7-8 derece aralığında olacak. Gece sıcaklığının 0-1 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 19 Aralık Cuma günü, gündüz sıcaklıkları 8-9 derece civarında bekleniyor. Gece ise 2-3 derece olması öngörülüyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almak önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, hava koşullarına uygun ayakkabılar giymek kayma riskini azaltacaktır. Bu şekilde Eskişehir hava durumuna uygun bir şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.