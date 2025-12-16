HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 16 Aralık Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 6-7 derece arasında değişirken, gece sıcaklığının 0-4 derece dolaylarında olacağı öngörülüyor. Hafif rüzgarın eşlik edeceği hava koşullarında dışarı çıkarken yanınıza ceket almanız öneriliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumunun devam etmesi bekleniyor, bu nedenle uygun kıyafetlerle hazırlanmak önem taşıyor.

Eskişehir Hava Durumu! 16 Aralık Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 4 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esmesi öngörülüyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız iyi olacaktır.

"Bugünkü hava nasıl?" sorusuna gelecek olursak, hava genel olarak serin ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6-7 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklığın 0-4 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar yine hafif esmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Aralık Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 6-7 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 0-1 derece arasında olması bekleniyor. 18 Aralık Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 7-8 derece aralığında olacak. Gece sıcaklığının 0-1 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 19 Aralık Cuma günü, gündüz sıcaklıkları 8-9 derece civarında bekleniyor. Gece ise 2-3 derece olması öngörülüyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almak önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, hava koşullarına uygun ayakkabılar giymek kayma riskini azaltacaktır. Bu şekilde Eskişehir hava durumuna uygun bir şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'
Arkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralıArkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.