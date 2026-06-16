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Eskişehir Hava Durumu! 16 Haziran Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 16 Haziran 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça elverişli. Güneşli havanın keyfini çıkaranlar, gün boyunca sıcaklıkların 29-30 derece civarında olacağını gözlemleyecek. Gece sıcaklıkları ise 15-16 dereceye düşerek yaz akşamlarının tadını çıkarttıracak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Ancak 18 ve 19 Haziran'da yağış riski mevcut. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda gerekli önlemleri almanız önerilir.

Eskişehir Hava Durumu! 16 Haziran Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 16 Haziran 2026 Salı. Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 29-30 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 15-16 derece arasında düşecek. Bu, şehrin tipik yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Haziran Çarşamba hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 29-30 derece civarında olacak. 18 Haziran Perşembe günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. 19 Haziran Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 29-30 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 15-16 derece arasında değişecek. Bu değerler yaz aylarında Eskişehir'de beklenen sıcaklıklardır.

Dışarıda vakit geçirecekseniz şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önerilir. Özellikle 18 ve 19 Haziran'da yağışlı hava koşulları bekleniyor. Bu günlerde dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Yağışlı günlere karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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