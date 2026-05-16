Eskişehir Hava Durumu! 16 Mayıs Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Mayıs 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu güzellikler sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 20 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %75 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 6 km/saat civarında. Kahvaltıdan sonra güneşli bir hava hakim olacak.

Pazar günü, 17 Mayıs 2026, hava durumu değişiyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında değişecek. Hava, yer yer kapalı olacak. Bu sebeple, dışarı çıkarken dikkatli olunmalı.

Pazartesi günü, 18 Mayıs 2026, hava zaman zaman bulutlu ve zaman zaman güneşli olacak. Sıcaklıklar 17 ile 19 derece arasında seyredecek. Salı günü, 19 Mayıs 2026, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 24 derece arasında olacak.

Bu dönem hava koşullarındaki değişiklikler zorlayıcı olabilir. Özellikle Pazar günü beklenen sağanak yağışlar için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek pratik olacaktır. Böylece gerektiğinde katları çıkarıp giymek kolaylaşacaktır.

Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, hava durumu değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini güncel olarak takip etmek önemlidir. Bu sayede, Eskişehir'de geçireceğiniz günleri en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.