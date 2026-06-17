Eskişehir Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık gündüz 30 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 16 - 17 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat olacak. Nem oranı %50 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu ılıman kalacak. Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. O gün gündüz sıcaklık 26 - 27 derece, gece ise 15 - 16 derece olacak. Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22 - 23 derece, gece ise 12 - 13 derece olacak. Cumartesi günü bazı bölgelerde tekrar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23 - 24 derece, gece ise 12 - 13 derece aralığında seyredecek.

Bu dönemde özellikle Perşembe ve Cumartesi günleri yağışlı koşullar dikkat çekiyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları gündüz 20 - 30 derece arasında değişecek. Hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Gece saatlerinde sıcaklıklar 12 - 16 dereceyi bulacak. Bir ceket veya hırka bulundurmanızda fayda var. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında olacak, açık hava etkinlikleri için bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Eskişehir'deki hava durumu önümüzdeki günlerde ılıman ve değişken olacak. Yağışlı günlerde hazırlıklı olmak önem taşıyor. Hava sıcaklıklarına uygun giyinmek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.