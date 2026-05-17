Kapat
Eskişehir Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

17 Mayıs 2026 Pazar günü Eskişehir’de değişken hava durumu bekleniyor. Sabah 14 derece olan sıcaklık, gündüz 18 dereceye çıkacak. Hafif yağmur akşam saatlerinde etkili olacak ve sıcaklık 15 dereceye düşecek. Rüzgarlar gün boyunca orta şiddette esecek ve hızları saatlik olarak değişecek. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiye bulundurmak önerilir. Ani yağışlar ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı hazırlıklı olmak destekleyici olacaktır.

Simay Özmen

17 Mayıs 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 14 derece. Hafif yağışlı bir hava beklentisi var. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 dereceye çıkacak. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacak. Hava az bulutlu görünümde olacak.

Rüzgarlar gün boyunca orta şiddette esecek. Sabah saatlerinde güneybatıdan saatte 23 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde batıdan saatte 28 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde batıdan saatte 26 kilometre hızla rüzgar sürecek. Gece saatlerinde batıdan saatte 15 kilometre hızla esecek.

Bu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, sıcaklık değişkenliğinden dolayı kat kat giyinmek önemlidir. Günün farklı saatlerinde rahat etmenize yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak. 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü hava sıcaklığı 16 derece civarında bekleniyor. Bulutlu ve güneşli arası bir hava hakim olacaktır. 19 Mayıs 2026 Salı günü sıcaklık 22 dereceye yükselecek. Daha sıcak bir hava etkili olacak. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü sıcaklık 18 derece civarında olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına göre giyinmek gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
