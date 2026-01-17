HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 17 Ocak 2026'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Sıcaklıklar 0 ile -5 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık ise -2 derece civarında. Nem oranı %91 seviyelerinde. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik gözlemlenecek. Özellikle dışarıda kalın giyinmek ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmak önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar için kapalı alan önerilmektedir.

Eskişehir Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 0 ile -5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -2 derece civarında olacak. Nem oranı %91 seviyelerinde. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:13. Gün batımı ise 17:57 olarak hesaplandı.

Eskişehir'de hava durumu, özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk olacak. Gün içinde sıcaklıklar 0 ile -5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -2 derece civarında kalacak. Nem oranı %91 seviyelerinde seyrederken, rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu ve batımı saatleri net olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Ocak 2026 Pazar günü hava sıcaklığı -2 ile -6 derece arasında olacak. Hafif kar sağanağı bekleniyor. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava sıcaklığı -1 ile -6 derece arasında değişecek. Bulutlu ve güneşli arası bir hava durumu etkili olacak. 20 Ocak 2026 Salı günü ise sıcaklık 2 ile -4 derece arasında değişecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında, dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek, vücut ısısını korur. Sabaha ve akşama karşı buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Önlem almak, olası kazaları önleyebilir. Yaşlılar ve çocuklar, soğuk hava koşullarından etkilenir. Bu grupların kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden olduOtel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Torba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktıTorba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.