Eskişehir Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 0 ile -5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -2 derece civarında olacak. Nem oranı %91 seviyelerinde. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:13. Gün batımı ise 17:57 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Ocak 2026 Pazar günü hava sıcaklığı -2 ile -6 derece arasında olacak. Hafif kar sağanağı bekleniyor. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava sıcaklığı -1 ile -6 derece arasında değişecek. Bulutlu ve güneşli arası bir hava durumu etkili olacak. 20 Ocak 2026 Salı günü ise sıcaklık 2 ile -4 derece arasında değişecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında, dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek, vücut ısısını korur. Sabaha ve akşama karşı buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Önlem almak, olası kazaları önleyebilir. Yaşlılar ve çocuklar, soğuk hava koşullarından etkilenir. Bu grupların kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.