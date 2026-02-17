Eskişehir Hava Durumu! 17 Şubat Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün 17 Şubat 2026 Salı. Eskişehir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca aralıklı yağışlar bekleniyor. Zaman zaman çisenti olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 11-12 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 5-6 derece arasında değişecek. Rüzgarlar güney yönünden orta şiddette esecek. Zaman zaman kuvvetli rüzgarlar da görülebilir. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum hava hissiyatını daha soğuk hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 18 Şubat Çarşamba günü hava daha soğuk ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklıkları 7-8 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 0-5 derece arasında seyredecek. 19 Şubat Perşembe günü hava sakinleşecek. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 9-10 derece civarında. Gece sıcaklıkları 2-3 derece olacak. 20 Şubat Cuma günü de güneşli hava devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 12-13 derece aralığında. Gece sıcaklıkları ise 3-4 derece olacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalı. 17 Şubat'ta yağışlı ve rüzgarlı hava şartlarına hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giyinmek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar ıslanmak istemiyorsanız yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkat edilmeli. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde zaman geçirilmeli. Yüksek nem oranı soğuk havayı daha fazla hissedilebilir kılar. Kat kat giyinmek ve vücut ısısını korumak mümkünse iyi bir çözüm olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının sakinleşmesi bekleniyor. Güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumak açısından kritiktir.