Eskişehir Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı günü, Eskişehir'de hava sıcak olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık ise 15 - 16 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Eskişehir'in karasal ikliminin tipik bir örneğidir. Ağustos ayının ortalama değerlerine oldukça yakın. Hava genel anlamda güneşli olacak. Yağış olasılığı ise oldukça düşük. Yaklaşık %10 civarında bir ihtimal söz konusu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 30 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı altında bir gün geçirmemiz bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 30 - 31 derece arasında seyredecek. Güneşli hava devam edecek. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 32 - 33 dereceye yükselebilir. Parlak güneş ışığı altında bir gün olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri için iyi bir dönemdesiniz. Piknik yapabilir, açık hava yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Havuz keyfi yapmak için de uygun bir zaman. Ancak yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmalısınız. Dışarı çıkarken ince tişörtler giymek faydalı olacaktır. Güneş kremi kullanmak cildinizi koruyacaktır. Ayrıca bol su içmek de önemlidir. Vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Gölgelik alanları tercih ederek serinleyebilirsiniz. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Dinlenmeye özen göstermek sağlığınız için faydalı olacaktır.

Hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygunsunuz. Ancak güneş ışınlarından korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek gereklidir.