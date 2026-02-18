HABER

Eskişehir Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu bugün soğuk ve yağışlı. Sıcaklık 0 ile 5 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Akşam sıcaklıklar 0 dereceye düşecek. 19 Şubat'tan itibaren hava değişkenlik gösterecek. Soğuk havalarda dışarıda kalacakların kalın kıyafet giymesi gerek. Rüzgar ve yüksek nem, hava hissiyatını olumsuz etkileyebilir. Araç sürücülerinin hız limitlerine uyması önemli.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklıklar 0 ile 5 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur etkili olacak. Hissedilen sıcaklık daha düşük hissedilecek. Öğle saatlerinde yağışların hafif şekilde devam etmesi öngörülüyor. Akşam ve gece hava sıcaklıkları 0 dereceye inecek. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Rüzgar sabah güneybatıdan orta şiddette esecek. Öğle saatlerinde kuzeybatıdan aynı şekilde esmesi tahmin ediliyor. Akşam rüzgar kuzeybatıdan orta şiddette esecek. Yüksek nem oranı, havayı daha soğuk hissettirecek.

Gelecek günlerde hava durumu değişken olacak. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 1 ile 7 derece arasında olacak. Güneşli ile parçalı bulutlu hava beklentisi var. 20 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında değişecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 1 ile 10 derece arasında olacak. Artan bulutlarla hava koşullarının değişmesi bekleniyor.

Bu soğuk ve yağışlı havada, sabah ve akşam saatlerinde trafikte olanların dikkatli olmaları gerekli. Yüksek nem oranı, havayı daha soğuk hissettirebilir. Dışarıda uzun süre vakit geçirecekler kalın ve su geçirmez kıyafet giymelidir. Bu, vücut sıcaklıklarını korumalarına yardımcı olur. Rüzgar, yer yer görüş mesafesini etkileyebilir. Bu nedenle sürücülerin hız limitlerine uyması ve takip mesafesini koruması önemlidir. Araçların kış lastiklerinin kontrolleri yapılmalıdır. Gerekirse değiştirilmesi güvenlik için zorunludur. Soğuk havalarda, kronik rahatsızlıkları olanlar dışarıda uzun süre kalmamalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmelidirler. Yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Isınma sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi gereklidir. Böylece olası arızalar önlenmiş olur. Su borularının donma riskine karşı yalıtılması da önemlidir.

hava durumu Eskişehir
