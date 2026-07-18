Eskişehir Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 30 derece arasında seyredecek. Rüzgar saatte 5 ile 10 kilometre arasında esecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Bu durum hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 20 ile 32 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 20 ile 33 derece arasında değişecek. Yine güneşli bir gün olacak. 21 Temmuz Salı günü de sıcaklık 20 ile 33 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı yine devam edecek.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bol su içmeye özen göstermelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih etmek de faydalı olacaktır. Güneşin en yoğun olduğu saatler 11:00 ile 16:00 arasında açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek de sağlığınız açısından önemlidir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken bu hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.