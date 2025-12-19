HABER

Eskişehir Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 19 Aralık 2025 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 7-8 derece, gece sıcaklığı ise 1-2 derece arasında seyrediyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 2-3 derece, gece ise -3 ile -4 derece arasında olacak. Yüksek nem oranı, hava hissini etkiliyor. Dışarı çıkarken kalın giyinmek ve rüzgardan korunmak sağlık açısından önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek.

Ufuk Dağ

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 7 - 8 derece arasında. Gece sıcaklığı ise 1 - 2 derece civarında seyrediyor. Hissedilen sıcaklık gündüz saatlerinde 2 - 3 derece. Gece saatlerinde ise -3 ile -4 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %90 seviyelerinde. Rüzgar hızı 2 - 4 km/saat arasında değişiyor. Gün doğumu saat 08:12. Gün batımı ise 17:33 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 20 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklığı yine 7 - 8 derece. Gece sıcaklığı 1 - 2 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 2 - 3 derece. Gece saatlerinde ise -3 ile -4 derece olacak. 21 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklıkları 7 - 8 derece. Gece sıcaklıkları 1 - 2 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar gündüz saatlerinde 2 - 3 derece. Gece saatlerinde -3 ile -4 derece arasında olacak.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemli. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler almak da gerekiyor. Yüksek nem oranı nedeniyle hava daha soğuk hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalıdır. Vücut ısısını korumak önemlidir. Rüzgarın hızı düşük. Bu durum hava koşullarını daha katlanılabilir kılacaktır.

Eskişehir'de 19 Aralık 2025 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemli. Hava koşullarına uygun önlemler almak sağlık açısından önemlidir.

