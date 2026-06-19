Eskişehir Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu, 19 Haziran 2026 Cuma günü, sabah saatlerinde hafif yağmurla başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 13 - 16 dereceye düşecek. Yağışlar devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 23 - 26 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 25 - 28 dereceyi bulacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 22 Haziran Pazartesi’de sıcaklık 26 - 29 derece olacak. Güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava hakim olacak.

Bugünkü hava durumu, sabah ve öğle saatlerinde yağışlı. Dışarı çıkarken yağmurluk almak faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece olduğundan hafif mont veya uzun kollu giysi giymek rahatlık sağlar. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak olacak. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmek de önemlidir.

Eskişehir'de hava durumu yaz aylarında değişkenlik gösterir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol etmek gerekir. Buna göre hazırlık yapmak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.