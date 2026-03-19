Eskişehir Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mart 2026 Perşembe. Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Gece ise 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Soğuk ve bulutlu hava özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklığı düşürebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve yağışlı geçecek. 20 Mart Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gündüz 4 derece, gece ise 1 derece civarında olması tahmin ediliyor. 21 Mart Cumartesi günü yağmur ve çisenti etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 6 derece, gece ise 2 derece civarında olacak. 22 Mart Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gündüz 10 derece, gece ise 3 derece civarında olması öngörülüyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak giyinmek önemlidir. Islak zeminlerde kayma riski yüksek. Araç kullanmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmalısınız. Bu önlemler sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.