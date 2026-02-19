Eskişehir Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe. Eskişehir'de hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 9 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 8 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 1 derece civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden hafif esmesi tahmin ediliyor. Eskişehir'de bugünkü hava için, güneşli ve serin bir gün geçireceğimizi söyleyebiliriz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 20 Şubat Cuma günü sıcaklık 10 derece civarında. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 9 derece civarında seyredecek. Yani, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 9 - 10 derece arasında olacak.

Bu serin hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmeli. Bu, soğuk algınlığı riskini azaltır. Rüzgar hafif esse de, açık hava etkinlikleri planlayanların rüzgar geçirmeyen giysiler giymesi gerekecek. Gün içinde güneşli bir hava olacağı için, güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önerilir.

Sonuç olarak, Eskişehir'de 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda fayda var.