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Eskişehir Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava sıcaklıkları 19 Temmuz'da 16 ile 32 derece arasında seyredecek. Gündüz güneşli bir hava bekleniyor. Nem oranı %47 civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 20 Temmuz'da 16 ile 33 derece, 21 Temmuz'da ise 17 ile 34 derece arasında değişecek. Bu sıcak günlerde su içmek ve güneşten korunmak, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine planlamak önemli.

Eskişehir Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava sıcaklığı 16 ile 32 derece arasında olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Nem oranı %47 civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 22 km olacak.

Önümüzdeki günlerde, 20 Temmuz Pazartesi ve 21 Temmuz Salı günleri, hava sıcaklıkları 16 ile 33 derece arasında kalacak. Hava koşullarının güneşli olması öngörülüyor. Çarşamba günü ise sıcaklıklar 17 ile 34 derece arasında olacak. Hava durumu yine güneşli olacak.

Bu sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Bu, aşırı sıcaklardan korunmak için faydalı olacaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havaya uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak adına büyük bir gereklilik.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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