Son dakika | Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! İran duyurdu: 2 gemi kaza yaptı

Son dakika haberi: ABD ve İran arasındaki çatışmaların yeniden patlak vermesiyle dünyanın gözü Hürmüz Boğazı'na çevrilirken bölgeden bir kaza haberi geldi.
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan 4 gemiden 2'sinin kaza yaptığı bildirildi.
Devrim Muhafızları açıklamasında "Uyardığımız iki gemi de geçişten vazgeçti" ifadeleri de yer aldı.
Hürmüz Boğazı'nın tamamen kendi kontrolleri altında olduğunu vurgulayan İran Devrim Muhafızları, "İznimiz olmadan tek bir petrol damlası geçmeyecek" diyerek rest çekti.
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