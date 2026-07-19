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Son dakika | Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! İran duyurdu: 2 gemi kaza yaptı

Son dakika haberi: İran, Hürmüz Boğazı'nda iki geminin kaza yaptığını duyurdu.

Son dakika | Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! İran duyurdu: 2 gemi kaza yaptı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: ABD ve İran arasındaki çatışmaların yeniden patlak vermesiyle dünyanın gözü Hürmüz Boğazı'na çevrilirken bölgeden bir kaza haberi geldi.

"2 GEMİ KAZA YAPTI"

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan 4 gemiden 2'sinin kaza yaptığı bildirildi.

"2 GEMİ GEÇMEKTEN VAZGEÇTİ"

Devrim Muhafızları açıklamasında "Uyardığımız iki gemi de geçişten vazgeçti" ifadeleri de yer aldı.

"BİZDEN İZİNSİZ TEK BİR PETROL DAMLASI BİLE GEÇMEYECEK"

Hürmüz Boğazı'nın tamamen kendi kontrolleri altında olduğunu vurgulayan İran Devrim Muhafızları, "İznimiz olmadan tek bir petrol damlası geçmeyecek" diyerek rest çekti.

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Anahtar Kelimeler:
İran Hürmüz Boğazı
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