HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 7 derece civarında, gece ise 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 7 kilometre hızla eserek nem oranını %74 seviyelerinde tutuyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Hafif yağışlar da bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi öneriliyor.

Eskişehir Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün 20 Aralık 2025 Cumartesi. Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 7 derece civarında. Gece 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Hızı saatte 7 kilometre olacak. Nem oranı %74 civarında ölçülüyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Aralık Pazar günü sıcaklıklar 7 derece civarında kalacak. 22 Aralık Pazartesi ise 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da azalabilir. Bu koşullarda kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak gerekmektedir.

Ayrıca, hafif yağışlı hava koşulları bekleniyor. Özellikle 21 Aralık Pazar gecesi hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de gerekli olabilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Hafif yağışlar da bekleniyor. Bu koşullara uygun hazırlık yapmak, dışarıda daha rahat vakit geçirmenizi sağlayabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Market sahibi 2 kişiyi öldürdü: “Çökmek istediler! Onun için öldürdüm”Market sahibi 2 kişiyi öldürdü: “Çökmek istediler! Onun için öldürdüm”
Sumud yeniden yolda: İlkbaharda Gazze'ye ikinci seferSumud yeniden yolda: İlkbaharda Gazze'ye ikinci sefer

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.