Eskişehir Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün 20 Aralık 2025 Cumartesi. Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 7 derece civarında. Gece 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Hızı saatte 7 kilometre olacak. Nem oranı %74 civarında ölçülüyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Aralık Pazar günü sıcaklıklar 7 derece civarında kalacak. 22 Aralık Pazartesi ise 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da azalabilir. Bu koşullarda kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak gerekmektedir.

Ayrıca, hafif yağışlı hava koşulları bekleniyor. Özellikle 21 Aralık Pazar gecesi hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de gerekli olabilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Hafif yağışlar da bekleniyor. Bu koşullara uygun hazırlık yapmak, dışarıda daha rahat vakit geçirmenizi sağlayabilir.