Eskişehir Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Şubat 2026, Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 2 ile 3 derece arasında değişecek. Batı yönünden hafif ve orta kuvvette rüzgarlar esecek. Sabah saatlerinde nem oranı %80. Gündüz %67, akşam %78 ve gece %87 olacak. Gece saatlerinde hafif yağış bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, 21 Şubat Cumartesi günü, hava daha soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 8 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 2 ile 3 derece arasında değişecek. Rüzgarlar güneybatı yönünden hafif ve orta kuvvette esecek. Sabah saatlerinde nem oranı %91. Gündüz %68, akşam %93 ve gece %96 civarında olacak.

22 Şubat Pazar günü, hava daha da soğuyacak. Yağmur ve kar sağanakları yer yer görülecek. Gündüz sıcaklıkları 5 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık -3 dereceye düşecek. Batı yönünden hafif ve orta kuvvette rüzgarlar esecek. Sabah saatlerindeki nem oranı %91. Gündüz %68, akşam %93 ve gece %96 civarında kalacak.

Bu dönemde, sürücülerin dikkatli olması önemlidir. Sabah ve gece saatlerinde don ve pus oluşabilir. Dışarı çıkarken uygun giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı ve soğuk hava koşullarında ıslanmaktan kaçınmak sağlığınız açısından önemlidir.