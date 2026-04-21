Eskişehir Hava Durumu! 21 Nisan Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu 21 Nisan 2026 tarihinde değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece, öğle saatlerinde ise 18 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşecek. Rüzgar güneyden başlayarak batıya ve kuzeybatıya kayacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 22 Nisan'da yağmur ve çisenti, 23 Nisan'da ise bulutlu hava öngörülmekte. Sürücülerin dikkatli olmaları gerekir.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 21 Nisan 2026 Salı, Eskişehir'de hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık olarak 8 derece. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 9 derece civarına gerileyecek. Hava yine parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde güney yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde batı yönünden saatte 14 kilometre hızla rüzgar esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde kuzeybatıdan saatte 11 kilometre hızla rüzgar esecek. Gece saatlerinde güneybatıdan saatte 6 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %59, öğle %37, akşam %51 ve gece %73 civarında olacak. Bu veriler, hava durumunun değişken ve hafif yağışlı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken olacak. 22 Nisan Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak. Gece 4 dereceye düşmesi bekleniyor. 23 Nisan Perşembe günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. Gece ise -1 dereceye kadar gerileyecek. 24 Nisan Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Gece 1 dereceye düşmesi bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalı. Özellikle 22 Nisan'da beklenen yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Sürücülerin sabah ve gece saatlerinde don ve pus konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. Rüzgarın hızının artabileceği saatlerde açık alanlarda önlemler alınması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! 'Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! 'Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'
Apple'da büyük değişim! Tim Cook koltuğu o isme bırakıyorApple'da büyük değişim! Tim Cook koltuğu o isme bırakıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
En Çok Okunan Haberler
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Yeni bölümde soyundu! Seyirci çıldırdı: "Küçük düşürücü"

Yeni bölümde soyundu! Seyirci çıldırdı: "Küçük düşürücü"

20 Nisan Pazartesi en güncel altın fiyatları

20 Nisan Pazartesi en güncel altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

