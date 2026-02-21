Eskişehir Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

21 Şubat 2026 Cumartesi günü Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 8 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 3 ile 2 derece arasında değişecek. Rüzgarlar batı yönünden hafif hızda esecek. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacaklar için kat kat giyinmek önemli. Sıcak tutan giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Şubat Pazar günü yer yer yağmur ve kar sağanakları bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 5 derece civarında olacak. 23 Şubat Pazartesi ise hava bulutlu ve güneşli geçecek. O gün sıcaklık 7 derece civarında olacak. 24 Şubat Salı günü hava yine bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık yine 7 derece civarında seyredecek. Özellikle 22 Şubat'taki yağışlı hava nedeniyle dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabı seçilmeli.

Eskişehir'de 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava soğuk ve bulutlu geçecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken hava durumunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Uygun hazırlıklar yapmak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.