Eskişehir Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Aralık Pazartesi 2025. Eskişehir'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 6 - 7 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 - 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 4 - 5 derece. Akşam saatlerinde ise 3 - 4 derece civarında olacak. Yağışların gün boyunca devam etmesi tahmin ediliyor. Rüzgar doğu yönünden hafif hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Aralık Salı günü gündüz sıcaklıkları 6 - 7 derece olacak. Akşam 5 - 6 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 4 - 5 derece. Akşam 2 - 3 derece arasında değişecek. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Rüzgarlar güneydoğu yönünden hafif esecek.

24 Aralık Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 7 - 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 6 - 7 dereceyi bulacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 5 - 6 derece. Akşam saatlerinde 4 - 5 derece şeklinde olacak. Yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esecek.

25 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 7 - 8 derece olarak bekleniyor. Akşam saatlerinde 6 - 7 derece civarı olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 5 - 6 derece. Akşam 4 - 5 derece arasında değişecek. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif hızla esecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez kumaşlar seçilmesi ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hız limitlerine uymak da önemlidir. Evdeyseniz ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığını kontrol edin. Enerji tasarrufu için kapı ve pencerelerin sızdırmazlığına özen gösterin. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.