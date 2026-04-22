HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 22 Nisan itibarıyla yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16-18 derece arasında kalırken, akşam saatlerinde bu değerler 4-8 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hafif yağmur ve parçalı bulutlu hava öngörülüyor. 23 Nisan'da gündüz sıcaklıkları 11-14 derece, gece ise 4-6 derece olacak. Rüzgar kuzeybatıdan esecek ve hızını 10-23 kilometre arasında değiştirecek. hazırlıklı olmak önemli.

Seray Yalçın

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba, Eskişehir'de hava durumunu değerlendirelim. Genel olarak yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 16-18 derece arasında kalacak. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 4-8 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı 10-23 kilometre arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Nisan Perşembe sabah saatlerinde hafif yağmur ihtimali var. Gündüz ve akşam saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 11-14 derece olacak. Gece ise 4-6 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgarın hızı kuzeybatı yönünde 10-14 kilometre tahmin ediliyor.

24 Nisan Cuma, hava biraz daha sıcaklaşacak. Gündüz saatlerinde 14-16 derece civarında sıcaklıklar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklığın 4-5 derece olması muhtemel. Rüzgar yine kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 12-14 kilometre olacak.

25 Nisan Cumartesi günü, sıcaklık değerleri daha da yükselebilir. Gündüz saatlerinde 16-18 derece civarında bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde ise 5-6 derece sıcaklıklar öngörülüyor. Böylece rüzgarın hızı yine 12-14 kilometre aralığında olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacak. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmalDoktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandıAtaşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.