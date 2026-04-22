Eskişehir Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba, Eskişehir'de hava durumunu değerlendirelim. Genel olarak yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 16-18 derece arasında kalacak. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 4-8 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı 10-23 kilometre arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Nisan Perşembe sabah saatlerinde hafif yağmur ihtimali var. Gündüz ve akşam saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 11-14 derece olacak. Gece ise 4-6 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgarın hızı kuzeybatı yönünde 10-14 kilometre tahmin ediliyor.

24 Nisan Cuma, hava biraz daha sıcaklaşacak. Gündüz saatlerinde 14-16 derece civarında sıcaklıklar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklığın 4-5 derece olması muhtemel. Rüzgar yine kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 12-14 kilometre olacak.

25 Nisan Cumartesi günü, sıcaklık değerleri daha da yükselebilir. Gündüz saatlerinde 16-18 derece civarında bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde ise 5-6 derece sıcaklıklar öngörülüyor. Böylece rüzgarın hızı yine 12-14 kilometre aralığında olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacak. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır.