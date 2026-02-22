Eskişehir Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Şubat 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz altında kalacak. Gece ise daha da düşerek -2 dereceye inmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatıdan esiyor. Hızı saatte 15-18 kilometre olacak. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları düşürecek.

Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek gerekiyor. Su geçirmez giysiler vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Buzlanma riski bulunuyor. Yolda dikkatli olmak lazım. Araçların kaymasını önleyecek önlemler almak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Şubat Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 8-10 derece arasında seyredecek. 24 Şubat Salı günü bulutlu bir hava olacak. Sıcaklıklar yine 8-10 derece civarında kalacak. 25 Şubat Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 4-9 derece arasında değişecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmak faydalı olacak. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önem taşır.