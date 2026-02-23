Yer: Maltepe! Tekme ve yumruklar havada uçuştu, kafe savaş alanına döndü

İstanbul Maltepe'de bulunan bir kafede meydana gelen kavga kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

KAFE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grup arasındaki kavgada yumruklar havada uçuşurken, kafe resmen savaş alanına döndü. O sırada kavganın ortasında kalan kişiler ise büyük bir panik yaşadı.

KAVGA ANLARI KAYIT ALTINA ALINDI

Öte yandan görüntülerde bazı genç kızların kavgayı ayırmaya çalışması da dikkatlerden kaçmadı. Tüm engellemelere rağmen arbede bir süre devam etti.

Kafeyi savaş alanına çeviren kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.