HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Zengin olma sevdasına evine 40 metrelik kuyu kazdı! Muradına eremeden yakalandı

İçerik devam ediyor

Filmlere konu olacak olayın adresi Hatay! Payas'ta define arayan bir şahıs evinin bahçesine 40 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde kuyu kazdı. Farkedilince hakkında soruşturma başlatılıp tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ekipleri de hayrete düşürdü.

Hatay'da define aramak için evinin bahçesine 40 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde kuyu açan şahsın yaklaşık 2 yıllık süreçte devasa kuyuyu kazdığı ortaya çıktı. Görünümüyle hayrete düşüren kuyuda herhangi bir malzeme bulamayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Zengin olma sevdasına evine 40 metrelik kuyu kazdı! Muradına eremeden yakalandı 1

40 METRE DERİNLİK HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde yaşayan C.K. isimli şahıs, define hevesiyle evinin bahçesinde kuyu kazmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Payas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince kültür ve tabiat eşyalarına yönelik kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan saha çalışması yapıldı. Şüpheli şahsın ikametinde ve arazisinde ve bahçesinde yapılan aramalarda; elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan yaklaşık 40 metre derinlikte ve 3 metre genişliğinde tünel, ve belli bir genişlik ve yükseklikte çukur tespit edildi.

Zengin olma sevdasına evine 40 metrelik kuyu kazdı! Muradına eremeden yakalandı 2

AFAD DA DEVREYE GİRDİ

Olay yerinde; yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi ve filtresi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kırıcı, çok sayıda kazma, kürek, halat ve elektrik kablosu ele geçirildi. Tünel ve çukurlarda Jandarma görevlileri ile AFAD ekipleri birlikte arama faaliyetleri yapılacağı ve tünelin içerisinin tespit edileceği öğrenildi.

2 YIL GECE GÜNDÜZ KAZDI

Olayla ilgili şüpheli C.K. isimli şahıs "izinsiz kazı yapmak" suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın define hevesiyle devasa kuyuyu yaklaşık 2 yıllık süreçte gece ve gündüz süren çalışmalarla kazdığı ve herhangi bir malzeme bulamadan yakayı ele verdiği ortaya çıktı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NASA, "Artemis II"yi tekrar ertelediNASA, "Artemis II"yi tekrar erteledi
Galaxy S26 Ultra'nın sır gibi özelliği kanlı canlı görüntülendi!Galaxy S26 Ultra'nın sır gibi özelliği kanlı canlı görüntülendi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
define Hatay kuyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.