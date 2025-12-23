HABER

Eskişehir Hava Durumu! 23 Aralık Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

23 Aralık 2025 Salı günü Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 4 ile 7 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 2 ile 4 derece civarına düşecek. Rüzgar ise kuzeydoğu yönünden eserek sağlığınızı etkileyebilir. Nem oranı %70 ile %92 arasında olacağı için cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanılması önerilir. Uygun giyim ile kış koşullarına hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 4 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 2 ile 4 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 5 ile 2 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkların 2 ile -1 derece arasında düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 3 ile 6 kilometre arasında esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %70 ile %92 arasında olacak.

24 Aralık Çarşamba günü, gündüz sıcaklıklar 2 ile 7 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 ile 3 derece arasında seyreder. 25 Aralık Perşembe günü, gündüz sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında gerçekleşecek. Akşam sıcaklıkları 7 ile 6 derece arasında olacak. 26 Aralık Cuma günü, gündüz sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında seyreder. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 ile 4 derece arasında değişecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşüyor. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont gibi giysiler tercih edilebilir. Nem oranı yüksek olduğu için cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanmak faydalıdır. Sokakta vakit geçirenler için kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir. Uygun ayakkabılar giymek de önerilir. Evde kalanlar, pencere ve kapıların hava sızdırmazlığını kontrol edebilir.

Eskişehir'de 23 Aralık 2025 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu. Bu koşullarda uygun giyim ve önlemlerle sağlığınızı koruyabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler:
En Çok Aranan Haberler

