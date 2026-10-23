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Eskişehir Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'deki hava durumu, 23 Ekim 2026 itibarıyla oldukça güzel. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sunuyor. Ancak, 24 Ekim'den itibaren sıcaklık 17 ile 20 derece arasında dalgalanacak. Hava koşullarının değişkenliği, dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerine göz atmayı gerektiriyor. Temkinli olmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Eskişehir Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Eskişehir'deki hava durumu, 23 Ekim Cuma 2026 tarihi itibarıyla oldukça keyifli. Şehirde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Bu sıcaklık, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Güneşli hava, parklarda yürüyüş yapmayı ve kafelerde oturmayı teşvik ediyor. Eskişehir’in romantik sokakları da dolaşmak için ideal. Ancak, hava koşulları aniden değişebilir. Gün içinde hafif bir hırka veya ceket bulundurmak faydalıdır.

Bugünkü hava açık. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Gece ise daha serin bir hava oluşacak. Gündüz sıcaklıktan dolayı konfor sağlansa da, akşam aktiviteleri planlayanların dikkat etmesi gerekiyor. Gün içerisinde hafif bir rüzgar hissediliyor. Bu da hava durumuna canlılık katıyor.

24 Ekim’den itibaren hava durumu değişecek. Özellikle hafta sonuna yaklaşırken sıcaklık 17 ile 20 derece arasında dalgalanacak. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları daha değişken hale gelebilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerine göz atmak faydalıdır. Sert hava koşulları yaşanabileceği için kat kat giyinmek önemlidir.

Eskişehir’de hava durumu bilgisi, anlık keyfi artırır. Ayrıca, gün içindeki planları kolaylaştırır. Eğer dışarıda yürüyüş, piknik yapmak ya da arkadaşlarla buluşmak istiyorsanız hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Hava şartlarının değişimine karşı hazırlıklı olmak, gardırobunuzu buna göre ayarlamak sağlığınız için önemlidir.

23 Ekim Cuma günü Eskişehir’de sıcaklık dengeli ve dışarıda vakit geçirmek için elverişli. Ancak, önümüzdeki günlerde temkinli olmak gerekiyor. Hava koşullarına uyum sağlamak yaşamınızı kolaylaştıracaktır. Hava durumunu takip ederek bu güzel şehrin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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