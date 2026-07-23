Eskişehir Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe. Eskişehir'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 - 27 derece arasında. Gece sıcaklık 12 - 14 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı 20 km/saat civarında ölçülecek. Nem oranı %60 - %70 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Temmuz Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 25 - 27 derece arasında değişecek. 25 Temmuz Cumartesi günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. O gün sıcaklık 20 - 22 derece civarında olacak. 26 Temmuz Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 24 - 26 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genelde 20 - 27 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 - %70 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 20 km/saat seviyelerinde olacak.

Hava koşulları itibarıyla, hafif yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek günlerde hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmesi önerilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Sıcaklıkların 20 - 27 derece arasında olması açık hava etkinlikleri için uygundur.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak hafif yağışlı günlere de hazırlıklı olmanızda fayda var.