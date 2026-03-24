Eskişehir Hava Durumu! 24 Mart Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Mart 2026 Salı günü, Eskişehir'de hava durumu hafif yağmurlu. Hava serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 9 - 10 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklık ise 3 - 4 derecelere düşecek. Bölge genelinde hafif yağışların görülmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç bir şekilde değişecek. 25 Mart Çarşamba günü, sıcaklık 10 - 11 dereceye yükselebilir. Muhtemel sağanakların görülebileceği tahmin ediliyor. 26 Mart Perşembe günü, havanın bulutlu ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 13 - 14 derece civarında olacak. 27 Mart Cuma günü ise hava sıcaklığı 16 - 17 dereceye ulaşacak. Artan bulutlar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak gerekir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde ise rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilebilir.

