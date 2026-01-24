Eskişehir Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 7-8 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3-4 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar doğu yönünden hafif esmesi tahmin ediliyor. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacaklar için soğuk algınlığı riskini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'deki hava durumu genel olarak soğuk ve nemli seyredecek. 25 Ocak Pazar günü sıcaklık 10-11 dereceye yükselebilir. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 9-10 derece civarında kalması bekleniyor. 27 Ocak Salı günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 9-10 derece arasında değişebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük kalacak. Nem oranı ise yüksek olacak.

Bu hava koşullarına karşı bazı önlemler alınabilir. Kat kat giyinmek, rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih etmek etkili olacaktır. Nemli havalarda dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak da önemli. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski olabilecektir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekir. Yaya olarak yürürken kayma ihtimaline karşı tedbirli olunmalıdır.

Eskişehir'de 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak faydalı olacaktır. Uygun önlemleri alarak dışarıda daha rahat vakit geçirebilirsiniz.