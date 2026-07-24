Eskişehir Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de, 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 26 - 27 derece arasında. Gece ise sıcaklık 14 - 15 derece civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 5 - 6 km/saat dolaylarında olacak. Nem oranı ise %47 civarında. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için oldukça uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 25 Temmuz Cumartesi günü hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 18 - 22 derece arasında kalacak. Gece ise 12 - 13 derecelere düşecek. Bu günlerde yer yer sağanaklar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. 26 Temmuz Pazar günü biraz daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 23 - 24 derece olabilecek. Gece sıcaklığı ise yine 12 - 13 derece civarında kalacak. Bu günde de yer yer sağanak yağışlar görülebilecek. 27 Temmuz Pazartesi günü hava daha sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 29 - 30 dereceye çıkabilir. Gece sıcaklığının ise 17 - 18 derece olması bekleniyor. Bu gün hava genellikle açık olacak.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. Özellikle 25 Temmuz Cumartesi günü beklenen yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız, uygun önlemler almanıza yardımcı olacaktır.