Eskişehir Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 25 Aralık'tan itibaren soğuk ve bulutlu hava koşulları etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 3-8 derece arasında, hissedilen sıcaklık ise 1-5 derece olacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. 26 Aralık'ta benzer şartlar devam ederken, 27 Aralık'ta kar yağışı bekleniyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle kalın giyinmek, kış lastiği kullanmak ve ısınma sistemlerini kontrol etmek önemli. Bu önlemlerle soğuktan etkilenmekten kaçınabilirsiniz.

Devrim Karadağ

25 Aralık 2025 Perşembe günü Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 3 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 5 ile 7 kilometre arasında esecek. Nem oranı %77 ile %94 arasında değişim gösterecek. Gün doğumu saati 08:17'de, gün batımı saati ise 17:38'de gerçekleşecek.

26 Aralık Cuma günü hava durumunun benzer şekilde soğuk ve bulutlu olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 4 derece civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek.

27 Aralık Cumartesi günü zaman zaman kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 1 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise -4 derece civarında seyredecek. 28 Aralık Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 2 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise -5 derece civarında olacak.

Soğuk ve değişken hava koşullarında kalın giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kar yağışı beklenen günlerde yollarda buzlanma oluşabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalı. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Evlerde ise ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına dikkat edilmeli. Pencere ve kapıların sızdırmazlık durumu kontrol edilmelidir. Bu önlemler, soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenmemeniz için önemlidir.

