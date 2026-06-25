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Eskişehir Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güzel geçiyor. Sıcaklık 29 ila 30 derece arasında iken hissedilen sıcaklık 33 dereceye kadar çıkıyor. Nem oranı %55 düzeyinde. Açık hava etkinlikleri için olumlu bir gün olsa da, öğle saatlerinde güneş ışınlarının yoğunluğu nedeniyle uzun süre dışarıda kalmamaya dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlıklı kalmak için bol su tüketimi ve güneşten korunma da önemli.

Eskişehir Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 25 Haziran 2026 Perşembe. Eskişehir'de hava durumu güzel. Gün boyunca sıcaklık 29 ila 30 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 33 dereceye kadar çıkabilir. Nem oranı %55 civarında. Rüzgarın hızı 9 km/saat civarında olacak. Yağış olasılığı %1 seviyesinde. Yani yağışlı bir hava beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Ancak sıcaklık yüksek. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin. Özellikle öğle vakitlerinde dikkatli olun. Gün boyunca bol su içmek önemlidir. Vücudunuzun su dengesini koruyun. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 29 ila 30 derece arasında. 27 Haziran Cumartesi günü sıcaklık da 29 ila 30 derece civarında seyredecek. Açık hava etkinliklerinize devam edebilirsiniz. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmamaya özen göstermelisiniz.

Eskişehir'de bugünkü hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken dikkat etmelisiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmamaya, bol su içmeye ve güneşten korunmaya özen gösterin. Bu şekilde sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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