Eskişehir Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Mayıs 2026 Pazartesi, Eskişehir'de hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 20 derece civarında olacak. Bu koşullar, şehrin sakinlerine serin ve nemli bir gün sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Mayıs Salı kısmen güneşli olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 28 Mayıs Perşembe ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı. Su geçirmez ayakkabılar giymeniz de önerilir. Hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında değişecek. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanızda yarar var.

Rüzgarlı günlerde rüzgar hızı 6 - 7 km/saat civarında olacak. Bu nedenle hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmanız önemlidir. Eskişehir'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Hafif yağmurlu ve serin koşullar devam edecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak dışarı çıkmak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.