Eskişehir Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 25 Şubat 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu geçecek. Günlük sıcaklık 3 derece civarında, akşam ise 4 dereceye yükselebilecek. 26 Şubat'ta kar sağanağı bekleniyor ve sıcaklık 2 dereceye düşebilir. 28 Şubat'ta ılıman bir hava öngörülüyor. Hazırlıklı olmak, kalın giysiler ve su geçirmez kıyafetler giymek sağlık açısından önem taşıyor. Dikkatli olunmalı ve hava durumunu takip etmekte fayda var.

Enis Ekrem Ölüç

25 Şubat 2026 Çarşamba günü Eskişehir'de hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz hava sıcaklığı 3 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 dereceye yükselebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden geçişken, saatte 14 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez kıyafetler üşümekten ve ıslanmaktan korur.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir hava durumu değişiklik gösterecek. 26 Şubat Perşembe günü kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 2 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise -4 dereceye kadar düşebilir. 27 Şubat Cuma günü alçak bulutlar hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 1 derece civarında. Gece ise -5 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.

28 Şubat Cumartesi günü hava daha ılıman olacak. Gündüz sıcaklığı 4 derece civarında öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise -4 dereceyi bulacak. 1 Mart Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise -3 derece olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşüktür. Kat kat giyinmek ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Karla karışık yağmurlu günlerde kayma riski olabilir. Bu nedenle dikkatli olunması önemlidir. Hava durumu değişkenlik göstereceğinden güncel tahminleri takip etmekte fayda var. Hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

A101'e elektronik para kasası geliyor!

