Eskişehir Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

25 Şubat 2026 Çarşamba günü Eskişehir'de hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz hava sıcaklığı 3 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 dereceye yükselebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden geçişken, saatte 14 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez kıyafetler üşümekten ve ıslanmaktan korur.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir hava durumu değişiklik gösterecek. 26 Şubat Perşembe günü kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 2 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise -4 dereceye kadar düşebilir. 27 Şubat Cuma günü alçak bulutlar hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 1 derece civarında. Gece ise -5 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.

28 Şubat Cumartesi günü hava daha ılıman olacak. Gündüz sıcaklığı 4 derece civarında öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise -4 dereceyi bulacak. 1 Mart Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise -3 derece olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşüktür. Kat kat giyinmek ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Karla karışık yağmurlu günlerde kayma riski olabilir. Bu nedenle dikkatli olunması önemlidir. Hava durumu değişkenlik göstereceğinden güncel tahminleri takip etmekte fayda var. Hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.