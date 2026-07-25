Eskişehir Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

25 Temmuz 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu, sabah saatlerinde sağanak yağışlarla başlayacak. Sıcaklık 20 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde yağışların şiddeti artacak. Sıcaklık ise 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde yağışlar hafifleyecek. Sıcaklığın 18 ile 20 derece aralığına düşmesi bekleniyor.

26 Temmuz Pazar günü Eskişehir'de hava durumunun parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık artacak. 30 derece civarında bir hava bekleniyor. 28 Temmuz Salı günü bol güneş ışığı var. Hava sıcaklığı yine 30 derece civarında olacaktır.

Bugün için yağışlı hava koşulları var. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemli. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan koruyacaktır. Yağışların şiddeti göz önünde bulundurulmalı. Trafikte dikkatli olmak gerekiyor. Mümkünse toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Güneş ışınlarına karşı koruma önlemleri almak şart. Şapka ve güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak önemli.