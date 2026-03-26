Eskişehir Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

26 Mart 2026 Perşembe günü, Eskişehir'de hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün içinde hava sıcaklıkları 13 ile 3 derece arasında değişecek. Bugünkü hava, ılıman ve güneşli bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Mart Cuma günü, hava sıcaklıkları 16 ile 7 derece arasında olacak. 28 Mart Cumartesi günü ise sıcaklıklar 10 ile 5 derece arasında değişecek. Bu durum, Eskişehir'deki hava koşulları hakkında genel bir fikir sunuyor.

Ilıman hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimindeyiz. Ani hava değişimlerine karşın hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmeyin.

Sonuç olarak, Eskişehir'de 26 Mart Perşembe günü ve sonraki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli kalacak. Bu dönem açık hava etkinlikleri için idealdir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalı, gerekli önlemleri almalısınız. Sağlığınız ve konforunuz için bunlar önemlidir.