Eskişehir Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün Eskişehir'de hava durumu bulutlu ve yağışlı. 26 Ocak 2026 Pazartesi gününden bahsediyoruz. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 8 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 6 derece olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 20 kilometreyi bulacak. Zaman zaman 53 kilometreye kadar ulaşması tahmin ediliyor. Nem oranı %72 ile %88 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Ocak Salı günü sıcaklık gündüz 9 derece. Gece ise 1 derece civarında olması bekleniyor. 28 Ocak Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 8 derece. Gece sıcaklıklarının ise 2 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve yağışlı. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Yağışa karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgarın hızlanabileceğini unutmamalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda var.