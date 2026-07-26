Eskişehir Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar, Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 23 ile 24 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava açık ve güneşli. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 ile 14 derece arasında düşecek. Bu durum, serin bir akşam geçireceğiniz anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü, sıcaklık 29 ile 30 derece arasında olacak. Hava açık olacak. Salı günü, sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak. Hava az bulutlu olacak. Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmek faydalı. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemli. Serin ve gölge alanlarda vakit geçirebilirsiniz. Bu şekilde sağlığınızı korur, yazın tadını çıkarabilirsiniz.