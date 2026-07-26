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Eskişehir Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu oldukça hoş. Gün boyunca sıcaklık 23 ile 24 derece arasında seyrediyor. Gündüz saatlerinde hava açık ve güneşli; akşam saatlerinde sıcaklığın 12 ile 14 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak ve Pazartesi günü 29, Salı günü ise 31 derece olacak. Bu yaz günlerinde bol su içmek ve gölgede dinlenmek sağlığınızı korumak için önemli.

Eskişehir Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar, Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 23 ile 24 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava açık ve güneşli. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 ile 14 derece arasında düşecek. Bu durum, serin bir akşam geçireceğiniz anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü, sıcaklık 29 ile 30 derece arasında olacak. Hava açık olacak. Salı günü, sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak. Hava az bulutlu olacak. Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmek faydalı. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemli. Serin ve gölge alanlarda vakit geçirebilirsiniz. Bu şekilde sağlığınızı korur, yazın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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