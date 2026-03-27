Eskişehir Hava Durumu! 27 Mart Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün 27 Mart 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı yaklaşık 14 kilometre civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %91 dolaylarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Mart Cumartesi günü hava daha serin geçecek. Gündüz sıcaklığı 11 derece dolaylarında olacak. Gece sıcaklık ise 4 derece şeklinde seyredecek. 29 Mart Pazar günü hafif yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 9 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı da 2 derece olacak. 30 Mart Pazartesi günü, kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklığı yine 9 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 1 dereceye gerileyecek.

Bu değişken hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek çok önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Rüzgarlı ve yağmurlu günler için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydası olur. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek de ayrıca önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız gereklidir.