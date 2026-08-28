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Eskişehir Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu bugün değişken bir seyir izliyor. 28 Ağustos Cuma günü, şehrin genelinde gökyüzü kapalı görünmekte. Gün içinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olması beklenirken, akşam saatlerinde bu sıcaklık 18 dereceye düşecek. Hafif yağış ihtimali ve serin rüzgar, dışarıda vakit geçirecekler için kalın giysiler giymeyi zorunlu kılmakta. Açık hava etkinlikleri için plan yaparken dikkatli olunmalı.

Eskişehir Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Eskişehir'deki hava durumu bugün oldukça değişken. 28 Ağustos Cuma günü, şehrin genelinde gökyüzü çoğunlukla kapalı. Hava sıcaklığı gün içinde 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerine doğru, sıcaklığın 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler serin hissedebilir. Eskişehir'in tipik yaz günlerine kıyasla, bugün daha soğuk bir hava hakim. Rüzgarla birlikte hafif bir serinlik hissi yaşanabilir. Dışarı çıkarken kalın bir şeyler giymekte fayda var.

Gün içinde zaman zaman hafif bir yağış bekleniyor. Bu yağışların şiddetli olmaması ve kısa süreli etkiler yaratması öngörülüyor. Yine de Eskişehir'i ziyaret etmek isteyenlerin plan yapması önem taşıyor. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Şehirde sıcak ve güneşli günler yok. Ancak bu durum, doğanın yeşil tonlarını daha belirgin hale getiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha değişken olacak. Hafta sonunda sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için iyi bir fırsat sunabilir. Ancak, yağış ihtimali dikkate alınmalıdır. İlk günlerde hafif yağışlar olacağı tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde hava durumu stabil hale gelebilir. Gün içinde güneşli aralıklar yaşanabilir.

Eğer dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, günün erken saatlerinde daha kalın giyinmek iyi olur. Doğanın tadını çıkarmak isteyenler, ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmalı. Hava durumunun değişkenliğini göz önünde bulundurmak, planlarınızı kolaylaştırabilir. Eskişehir'in güzelliklerini keşfetme ve şehirle bütünleşme zamanı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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