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Eskişehir Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu oldukça elverişli. Bol güneş ışığı ile sıcaklık 16 ila 29 derece arasında değişecek, dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün ortaya çıkacak. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 18 ile 30 derece arasında seyredecek. 30 Haziran Salı günü ise 20 ile 33 derece arasında değişim yaşanacak. Sıcak günlerde su içmeyi ve güneşten korunmayı unutmayın.

Eskişehir Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Eskişehir'de 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 16 ile 29 derece arasında değişecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 18 ile 30 derece arasında olacak. Ayrıca bol güneş ışığı bekleniyor. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 20 ile 33 derece arasında değişecek. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 19 ile 32 derece arasında olacak. Hava o gün de güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler bol su içmelidir. Güneş ışınlarından korunmak da faydalıdır. Hafif ve rahat kıyafetler tercih etmek, sıcak havalarda konfor sağlar.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Güzel havanın tadını çıkarırken sağlığınızı korumak için önlemler almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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