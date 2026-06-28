Eskişehir Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 16 ile 29 derece arasında değişecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 18 ile 30 derece arasında olacak. Ayrıca bol güneş ışığı bekleniyor. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 20 ile 33 derece arasında değişecek. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 19 ile 32 derece arasında olacak. Hava o gün de güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler bol su içmelidir. Güneş ışınlarından korunmak da faydalıdır. Hafif ve rahat kıyafetler tercih etmek, sıcak havalarda konfor sağlar.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Güzel havanın tadını çıkarırken sağlığınızı korumak için önlemler almayı unutmayın.