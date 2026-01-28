Eskişehir Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba. Eskişehir'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 3 ile 6 derece arasında değişmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 6 derece civarında. En düşük sıcaklık ise 3 derece olarak öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık 1 ile 2 derece arasında olabilir. Bu nedenle, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak.

Rüzgar hızı 4 ile 6 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %80 civarında olacak. Bu durum havanın daha soğuk hissettirmesine yol açabilir. Gün doğumu saati 08:06. Gün batımı saati ise 18:12 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Ocak Perşembe günü, hava sıcaklığının 4 ile 7 derece arasında olması bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü sıcaklıkların 4 ile 9 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 31 Ocak Cumartesi günü ise hava sıcaklığının 0 ile 7 derece arasında olması tahmin ediliyor. Sonuç olarak, önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı geçecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez kıyafetler tercih edilebilir. Ayrıca, soğuk algınlığı riskini azaltmak adına ellerinizi sık sık yıkamanız önem taşır. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak her zaman avantaj sağlar.