6 gündür aranan 25 yaşındaki üniversite öğrencisinden acı haber! Son anları ortaya çıktı

Oğlunun yurt dışından geldikten sonra gergin olduğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler, "Yazın yurt dışına çalışmaya gitti oradan gergin geldi. Umduğu kalite de bir iş ve kazanç orada yapamadı. Oradan gergin geldi. Okulunu uzatmış olmaktan dolayı da canı sıkkındı" demişit.

Eyüpsultan'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler, 24 Ocak cumartesi akşamı babasıyla konuştuktan sonra telefonunu kapattı. Arkadaşıyla Koşuyolu Kadıköy'de buluştuktan sonra metrobüsle Şişli Mecidiyeköy'e gelen Deniz İbişler'in evine gitmek için metroya bindiği daha sonrada metro istasyonundan ayrıldığı öğrenildi.

Oğlunun Whatsapp geçmişinde son görülmesinin 18.00 olduğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler, yaşadıklarını anlattı. Oğlunun geçtiğimiz yaz, yurt dışına gidip geldikten sonra bunalıma girdiğini söyleyen Baba Yüksel İbişler, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"BİRKAÇ GÜNDÜR UYKUSUZMUŞ, DİKKATİ DAĞINIKMIŞ"

Oğlunun en son arkadaşıyla buluştuğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler, "Oğlum 24 Ocak cumartesi akşam saat 18.00 -19.00 sıralarında Koşuyolu'nda arkadaşıyla buluşmuş, birkaç saat vakit geçirmişler. Saat 22.30 - 23.00 sıralarında arkadaşı onu Acıbadem metrobüs durağına bırakmış. Arkadaşının ifadesi birkaç gündür uykusuzmuş, dikkati dağınıkmış biraz oryantasyonda sıkıntı var olabilir söyledi. Metrobüse binmiş Mecidiyeköy'de aktarma yapması gerekiyor evine ulaşabilmek için. M7 metrosuna Yıldız - Mahmutbey Metro istasyonuna girdiği metro saatine 28 dakika falan vakit olduğu için beklemek istemeyip geri çıktığını biliyoruz" demişti.

"YURT DIŞINDAN GERGİN GELDİ"

Oğlunun yurt dışına gidip geldikten sonra psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Baba Yüksel İbişleri, "Üsküdar Postanesinde dün gece 00.30 sıralarında benzer bir eşkalde birinin görüldüğü bilgisi ulaştı. Az önce onu sorgulamaya çalışacağız ama somut herhangi bir bilgi yok. Yazın yurt dışına çalışmaya gitti oradan gergin geldi. Umduğu kalite de bir iş ve kazanç orada yapamadı. Oradan gergin geldi. Okulunu uzatmış olmaktan dolayı da canı sıkkındı. Son birkaç günde epey uykusuzluk çektiği o akşam buluştuğu arkadaşı bize Deniz'in uykusuz, dikkatinin dağınık olduğunu söyledi. Bunlardan olabiliri oryantasyonu bozulmuş olabilir. Allah korusun birileriyle kötü birilerine denk gelmiş olabilir, her ihtimali değerlendiriyoruz, yetkililerimizde değerlendiriyor. Bildiğimiz arkadaş çevreleri, onların ortaokuldan başlayarak lise, üniversite arkadaşları, kuzeni, ev arkadaşıydı, aile çevremiz hep teyakkuzda herkes birbirini haberdar ediyor. Dolayısıyla onlara ulaşan bir şey yok. Bizim bilmediğimiz arkadaşlarının da bilmediği bir arkadaşı, dostu olabilir. Ona bu konuda yardımcı olan belki kafa dinlemek için bir yerlere çekilmiştir. İnşallah öyledir" şeklinde konuşmuştu.

6 GÜNDÜR ARANAN DENİZ İBİŞLER'DEN ACI HABER!

Üniversiteli Deniz İbişler ile ilgili son dakika haberi geldi. AHaber muhabiri Mehmet Karataş, "Üniversiteli Deniz'in 25 Ocak gecesi saat 01.03'te Beşiktaş'ta bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde denize atladığı görülüyor" bilgisini paylaştı.

"BİRKAÇ DAKİKA BEKLEYİP DENİZE ATLAMIŞ"

Karataş, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinden itibaren Deniz'i arama çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Deniz İbişler'i arama çalışmaları kapsamında İstanbul'daki tüm hareketlerine bakıldı.

Karataş, "Deniz'in 25 Ocak saat 00.02'de M7 Metro Hattı'nda İstanbul Kart'ı kullandığı tespit edilmiş. Mecidiyeköy'den meydan istikametine doğru yürüdüğü belirlendi. Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a tek başına yürüyen Deniz, en son sahil tarafındaki bir kafenin kamerası tarafından görüntülendi. Kamera görüntülerine göre Deniz'in deniz kenarında 1-2 dakika durduğu ve saatler 01.03'ü gösterdiğinde denize atladığı görülüyor" dedi.