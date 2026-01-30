HABER

Samsung Galaxy S26'nın Avrupa fiyatları sızdı: İşte fiyatlar

Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdı. Buna göre şirket, artan maliyetlere rağmen zam yapmayacak. Hatta eğer sızıntıdaki Galaxy S26 fiyatları doğruysa serinin en güçlüsü Galaxy S26 Ultra, selefinin çıkış fiyatından 100 Euro daha ucuza satılacak. İşte 25 Şubat'ta tanıtılması beklenen cihazların fiyat listesi...

Enes Çırtlık

Samsung Galaxy S26 serisi merakla beklenirken; Galaxy S26, Galaxy S26+ (Galaxy S26 Plus) ve Galaxy S26 Ultra'nın özellikleri hakkında birçok sızıntı gündeme geliyor. Galaxy S26 serisiyle ilgili en merak edilen konulardan biri ise şüphesiz ki fiyat konusu. Galaxy S26'nın fiyatıyla ilgili daha önce birçok iddia ortaya atılmış olsa da şimdi de Samsung Galaxy S26 ailesinin Avrupa fiyatları sızdırılmış durumda.

İŞTE İDDİAYA GÖRE GALAXY S26'NIN AVRUPA FİYATLARI!

SamMobile'da yer alan habere göre, sızdırılan Galaxy S26 fiyat listesi şöyle:

  • Galaxy S26: 899 Euro
  • Galaxy S26+: 1.169 Euro
  • Galaxy S26 Ultra (256GB): 1.469 Euro
  • Galaxy S26 Ultra (512GB): 1.569 Euro
  • Galaxy S26 Ultra (1TB): 1.829 Euro

Roland Quandt'a göre Galaxy S26 ve Galaxy S26+; daha yüksek depolama alanı sunmalarına rağmen Avrupa'da Galaxy S25 ve Galaxy S25+ ile neredeyse aynı fiyata sahip olacak.

Galaxy S26 Ultra'ya gelince; 256GB ve 512GB depolama varyantları, Galaxy S25 Ultra'nın lansman fiyatlarından 100 Euro daha ucuz olacak. Telefonun 1TB modeli ise geçen yılın 1TB modeliyle aynı fiyattan satılacak.

'SAMSUNG ARTAN BİLEŞEN MALİYETLERİNİ ÜSTLENİYOR'

Son zamanlarda akıllı telefon markaları, bellek fiyatlarının artmasıyla birlikte cihaz fiyatlarını da yükseltiyor. Eğer bu fiyatlar doğruysa Samsung ise tam tersine, yeni donanıma sahip amiral gemisi telefonları aynı veya daha düşük fiyattan sunacak. Ancak Samsung'un mevcut modellerde olduğu kadar ön sipariş avantajları sunmayacağı iddia ediliyor.

Samsung'un Galaxy S26, Galaxy S26+ (Galaxy S26 Plus) ve Galaxy S26 Ultra'dan oluşması beklenen Galaxy S26 serisi akıllı telefonlarını 25 Şubat 2026'da tanıtması ve 11 Mart'ta satışa sunması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
