Eskişehir Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava durumu genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar ise 15 - 18 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 7 - 13 kilometre arasında olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %70, gündüz %30, akşam %41 ve gece %76 civarında kalacak. Gün boyunca hava serin ve kuru olacak.

Önümüzdeki günlerde, 30 Nisan Perşembe günü, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20 - 22 derece arasında değişecek. 1 Mayıs Cuma günü ise hafif yağmurlu bir hava bekliyoruz. Sıcaklıklar 10 - 13 derece olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 8 - 13 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmakta fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Kat kat giyinmek, yanınızda bir ceket bulundurmak yararlı olacaktır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanarak ıslanmaktan korunabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde başınızı korumak için şapka takabilirsiniz. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Eskişehir'de bugün hava genellikle güneşli ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda fayda var.